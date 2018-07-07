بالفيديو.. طابور من النساء لحجز تذاكر حفل كاظم الساهر وماجد المهندس بالطائف
أظهر مقطع فيديو، اصطفاف عدد كبير من النساء في ” جوري مول ” بالطائف؛ للحصول على تذاكر حفل الفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس.
ومن الجدير بالذكر، أنه يحيي الفنان الكبير كاظم الساهر حفلًا غنائيًا مع الفنان ماجد المهندس في سوق عكاظ بمدينة الطائف يوم 13 يوليو المُقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات سوق عكاظ الصيفية وهو أول حفل يجمع بين كاظم الساهر وماجد المهندس.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 1 ساعة
اين اهلهم الذين هم مسؤلين عنهم كيف الواحد يسمح لابنته او زوجته او اخته ان تحضر حفل غناء محرم كاظم او غيره لو لم ياتي احد لهم لما أتو الي هذه البلد وهدفهم جمع الأموال من اغبياء النساء الذين لا اهل لهم ليمنعوهم اين غيرة الرجال علي محارمهم
ماجد[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا تبلانا اذا الرجال تركوالرجرله
محمد[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الكم الهائل من الطابور فقط لشراء التذاكر حفله كاظم
المشكله انهم كانت عيونهم مغمضه في السابق ولما فتحت عيونهم قامو يتسابقون للاحفلات
ترا هذه حفل اغنيه مايوزعو صدقات
شعب ماشاف حفلات في الماضي
ولما فتحو لهم الباب هذا اللي صار الجلوس على لارضيات
واحد من الناس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حريه شخصية خلوكم بحالكم عندهم اب وام واخوان يتحكموا فيهم مالكم بالنساء غيرألي تحت حكمك وعندنا شي نحن الي نحكم مو نسائنا الي يحكمونا لكن فيه شي اسمه حرية شخصية خلوا النساءيحسوا بالحرية شوي وبالمعقول مافيها شي لوحضرت حفلة غناء انت وياه لواحد تحكم بحريتك وش بيصيرفيك بتنقهروتنغبن وارجوا احترم وجهة نظري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
ابو مكراد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش المشكله يادافع البلا
اللهم لا حول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض بالشمس والتذاكر تباع من الواحدة لثالثة عصرآ
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد من الناس ليش تعلق بتعليق واحد وانت عندك حرية يا ابو حريه
نحن لانتدخل فيهم ومعطينهم حريتهم لاكن سوف يسأل عند رب العالمين كل اب واخ وام عن مايحدث لهم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لو هو تبرع بريال لصالح الايتام او في اي مشروع من مشاريع الخير..ماتشوف واحدة منهن.وهو مبلغ زهيد..اما تذاكرهن اكيد اضعاف هذا مئات المرات..
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2436 ] نشر منذ 1 ساعة
الان تحصل الوحدة مطلعه عيون اهلها على قيمة التذكرة او متهاوشة مع زوجها تبغي من حساب المواطن عشان تدفع قيمة التذكرة والله لا يبلانا بس
لو عمل خير ما تشوف احد يوقف كذا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 55 دقيقة
الحمدلله أني ماتزوجت للحين🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10636 ] نشر منذ 50 دقيقة
هذا ما ينهق به الليبراليين والمنحطين لاخراج المرأة من بيتها
اللهم اني ابرىء اليك من هذا العمل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 44 دقيقة
الغيرة على جميع المسلمين هو الإيمان الحقيقي ..أما خفافيش الليل يقولون خليك في حالك ومن تحت يدك..التفاحة الفاسدة تفسد بمن جاورها..
Vvvv[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله لو انه مدري مين مااصف وانتظر واعذب نفسي عشان احضر تجمع حرام..اذا بالسوق وجيت بشتري شي مهم جدا وعاجبني مستحيل امسك سرا طويل بعد ايش تذكره استغفرالله
سردار[ عدد التعليقات: 2436 ] نشر منذ 42 دقيقة
حسبي الله على الي كان السبب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 42 دقيقة
كل الأثنين موقعهم من الإعراب من البدون… لاكن رزق الهبل على المجانين…
وطالما الحريم مفتونات لهدرجه… فقوحا أولى بلحم بأر بلده….
من بكرا بسوي فرقه غنائية بقيادة الاوركسترا ملقاط…
وأنتن يالحريم ترى نجر ابرك لكن من البدون.. والدخول مجاني يكفين البصبصه بتراقصكن قدامي
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 38 دقيقة
يالقرني
لاتقول الحمدلله انك ماتزوجت قل الحمدلله على كل حال
بس الزواج نعمه من الله ومن حفظ نفسه وبيته حفظه الله
ظن بنساء المسلمين الخير والستر
اذا طلعن عشرات النساء ممن ابتلين بالخروج عن طاعة الله وطاعت وليهن فلا تظن ان عشر ملايين حرمه محتشمه مثلهن
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 38 دقيقة
بكم درزن التذاكر 🌴
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 33 دقيقة
إذا كانت هذه الحريه الي تتحدثون عنها نحن ورب الكعبه في غنى عنها 🌴
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 26 دقيقة
الفهد
أقرأ بتمعن:
《 مال الزوجة شفاء 》
من مرويات السلف الصالح
إذا أطعمت الزوجة زوجها المريض من مالها
شُفي بإذن الله تعالى
📝ذكر السيوطي في تفسيره ” الدر المنثور للسيوطي 2/432 ” وابن كثير ” في تفسيره 1/453 و2/577 ” عند قول الله تعالى في مهر النساء :
{ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } [النساء: ٤ ] :
ما رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه
●قال: إذا مرض أحدُكم فليسألْ امرأتَه أن تعطيَه ثلاثةَ دراهم أو نحوها، فليشترِ بها عسلاً، وليأخذ شيئاً من ماء السماء، فيشرب ذلك، فيجتمع له هنيئاً مريئاً وشفاء مباركاً. ..
وهـو يتأول قول اللـه تعالى في اﻵية الآنفة. وقولـه:
{يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس } [ النحل: ٦٩ ]
●وقولـه: {ونزلنا من السماء ماء مباركا } [ ق: ٩ ].
و ذكروا : أن علقمة أحد كبار التابعين كان يقول لامرأته : أطعمينا من ذلك الهنيِّ المَرِي ِّ. أيْ : من مالها ، وهو يتأول قوله تعالى في اﻵية اﻷولى.
وجاء في تفسير الآلوسي 4/200 :
أن رجلاً جاء إلى علي رضي الله عنه ●فقال : إن في بطني وجعاً،
○فقال له عليٌّ: ألك زوجة؟
●قال: نعم،
○قال: اذهب فاستوهب منها شيئاً من مالها طيِّبة به نفسُها،
ثم اشتر به عسلاً، ثم اسكبْ عليه من ماء السماء، ثم اشربْه،
فإن الله تعالى يقول في كتابه في مال الزوجة:
وقرأ عليه اﻵية اﻷولى.
ويقول في العسل:
وقرأ عليه اﻵية الثانية.
ويقول في المطر:
وقرأ عليه اﻵية الثالثة .
فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيِّ والمريِّ شُفيتَ إن شاء الله.
فذهب الرجل ففعل ذلك فشُفي…
فهنيئا لكن معشر الزوجات بهذه الفضيلة والمكرمة.
📚ذكر السيوطي في تفسيره ” الدر المنثور للسيوطي 2/432 ” وابن كثير ” في تفسيره 1/453 و2/577 “
حسين[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله لو مسابقة القرآن الكريم ما تلاقي هذا الطوابير تلاقي الطوابير هذا في معصية الله حسبي الله ونعم الوكيل على آبائهم الذين لم يحسنون تربية بناتهم