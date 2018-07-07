بالفيديو.. طابور من النساء لحجز تذاكر حفل كاظم الساهر وماجد المهندس بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اصطفاف عدد كبير من النساء في ” جوري مول ” بالطائف؛ للحصول على تذاكر حفل الفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحيي الفنان الكبير كاظم الساهر حفلًا غنائيًا مع الفنان ماجد المهندس في سوق عكاظ بمدينة الطائف يوم 13 يوليو المُقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات سوق عكاظ الصيفية وهو أول حفل يجمع بين كاظم الساهر وماجد المهندس.