صورة قديمة لـ ” مريم أوزرلي ” بإطلالة طبيعية بدون ماكياج

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة التركية مريم أوزرلي ، اعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة لها تعود لعام 2002، وظهرت فيها بملامح طبيعية بريئة وجميلة بدون ماكياج.

وكانت مريم تعرضت مؤخرًا لانتقادات بسبب التغيير غير الموفق في وجهها بعد قيامها بحقنه بالبوتوكس.

وفى سياق متصل، كشفت بعض المصادر أن هناك مفاوضات تجري حاليًا مع مريم للانضمام إلى أبطال مسلسل ” الحفرة ” بموسمه الثاني.

يذكر أن أبرز الأدوار التي قدمتها مريم في الدراما التركية، دورها في مسلسل ” حريم السلطان ” وأدت به شخصية السلطانة هيام، ومسلسل ” ملكة الليل ” الذي قامت فيه بدور سيلين.