بالفيديو.. سياسي مغربي ينتقد استقبال وزيرة للفنانة احلام

أماني الغامدي(صدى):

علق سياسي مغربي على الاستقبال الذي خصت به وزيرة المطربة أحلام؛ وذلك على هامش مشاركتها بمهرجان موازين.

حيث أوضح أن استقبال الوزيرة لـ ” أحلام ” ليست الصورة التي تعبر عنهم، كما تبرأ من وزيرة التجارة بشكل واضح، قائلاً: ” هذه الوزيرة لا تمثلني فكرًا وممارسة ” .

من الجدير بالذكر أن ” أحلام ” كانت قد نشرت فيديو لها أثناء استقبالها من طرف وزيرة التجارة وعائلتها، وأعربت من خلاله عن شكرها للوزيرة وصورت الأطباق والوجبات والحلويات التي قدمت لها.