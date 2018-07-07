بالفيديو.. سياسي مغربي ينتقد استقبال وزيرة للفنانة احلام
علق سياسي مغربي على الاستقبال الذي خصت به وزيرة المطربة أحلام؛ وذلك على هامش مشاركتها بمهرجان موازين.
حيث أوضح أن استقبال الوزيرة لـ ” أحلام ” ليست الصورة التي تعبر عنهم، كما تبرأ من وزيرة التجارة بشكل واضح، قائلاً: ” هذه الوزيرة لا تمثلني فكرًا وممارسة ” .
من الجدير بالذكر أن ” أحلام ” كانت قد نشرت فيديو لها أثناء استقبالها من طرف وزيرة التجارة وعائلتها، وأعربت من خلاله عن شكرها للوزيرة وصورت الأطباق والوجبات والحلويات التي قدمت لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 58 دقيقة
سبحان الله الله إذا حب إنسان
خلا كل الناس تحبه
وإذا بغض شخص
خلا كل الناس تبغضه!
وش مسويه بروحك ياأحلام
السعودية مايبونك
والغيت حفلتك
وزوجك طلقك مدري بغى يطلقك على خبر أمس
والحين المغرب يتبرأ من وزيرته بسببك
أحلام أصحي وراجعي حساباتك
قبل يرمونك في المزبله🤔