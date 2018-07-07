بعد اتهامها بازدراء الأديان وإساءتها للمصريين.. الحكم على اللبنانية منى المذبوح اليوم

القاهرة(صدى):

بعد أن نشرت اللبنانية منى المذبوح، مقطعًا فيديو خادش للحياء، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، واتهامها بازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، تصدر محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على ” المذبوح ” ، وذلك بعد أن تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء ذلك بعد أن قررت النيابة العامة حبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، وصناعتها وعرضها لمحتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها الشخصية على ” فيسبوك ” ، وعمدها إذاعة شائعات تسئ للمجتمع المصري، وتتعدى على الأديان.

وتضمن الفيديو الذي نشرته اللبنانية منى المذبوح، عبارات وألفاظ خادشة للحياء يعاقب عليها القانون، وعليه، فتحت نيابة استئناف القاهرة التحقيق مع المتهمة، بعد أن ألقت قوات الأمن المصري القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، وذلك بعد صدور قرار النائب العام بمصر، بضبط وإحضار المتهمة.