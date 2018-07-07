بعد اتهامها بازدراء الأديان وإساءتها للمصريين.. الحكم على اللبنانية منى المذبوح اليوم
بعد أن نشرت اللبنانية منى المذبوح، مقطعًا فيديو خادش للحياء، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، واتهامها بازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، تصدر محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها على ” المذبوح ” ، وذلك بعد أن تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
جاء ذلك بعد أن قررت النيابة العامة حبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، وصناعتها وعرضها لمحتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها الشخصية على ” فيسبوك ” ، وعمدها إذاعة شائعات تسئ للمجتمع المصري، وتتعدى على الأديان.
وتضمن الفيديو الذي نشرته اللبنانية منى المذبوح، عبارات وألفاظ خادشة للحياء يعاقب عليها القانون، وعليه، فتحت نيابة استئناف القاهرة التحقيق مع المتهمة، بعد أن ألقت قوات الأمن المصري القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، وذلك بعد صدور قرار النائب العام بمصر، بضبط وإحضار المتهمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 53 دقيقة
أنا من رايي
تجردونها من ملابسها وتحطونها بكيس زباله وتجلدونها وسط ميدان التحرير
وبعد ماتجلد
تربطونها في عمود كهربائي وكل من يعدي من جمبها يصفقهاكف
كف رايح وكف جاي
لمدة٢٤ساعة
بعدها تاخذونها وترمونها في مكب النفايات الى حيث تنتمي🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 51 دقيقة
ولاتنسون نوال السعداوي🤗