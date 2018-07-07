بالفيديو.. لص ينشر سرقاته على إنستجرام ويستشير متابعيه

متابعات(صدى):

أصبح لص مشهوراً عبر إنستجرام، بعد أن قام بتصوير نفسه بسرقة أحد المنازل ونشر المقطع على حسابه، ومن ثم كتب يسأل الناس: ” ما هي السرقة القادمة التي يجب أن أقوم بها؟ “.

وقد حمّل السارق مقطعاً يظهر سرقته تلفزيوناً من منزل، ومقطعاً آخر يظهره وهو يسلب طعام عميل في مطعم للوجبات السريعة.

ونشر الفيديو الأول الشهر الماضي، حيث ظهر فيه الرجل الذي يكني نفسه @no.face.ryo هو يحمل سكيناً ليسرق منزلاً ومن ثم يظهره وهو يحمل جهاز كمبيوتر.

ويسمع في اللقطات صوت شخص آخر كان يقوم بتصويره ويتكلم معه.

لكن اللص وبعد أن أخذ الجهاز المسروق قام بتدميره، وكأن هدفه من السرقات هو نشرها على انستجرام لجذب المتابعين.

ويقوم صناع القنوات على وسائط التواصل الاجتماعي بابتكار طرق عديدة يبدو بعضها غريباً لجذب المشتركين في حساباتهم.

وقبل عدة أشهر مات شاب أميركي برصاصة صديقته التي طلب منها أن تصوبها نحو كتاب ضخم حمله إلى صدره، وخاب ظنه بأن اخترقت الرصاصة الكتاب، وكان يريد أن ينشر المقطع على حسابه باليوتيوب.

ويعتقد بأن سرقات لص انستجرام تم تصويرها حول عدة مناطق في جنوب إنجلترا.

ولكن لم يتم التأكيد إن كان لصاً حقيقياً أم أنه يفعل ذلك بدافع الشهرة فحسب.

وقد نشر الرجل كذلك مقطعاً يظهره وهو يسرق بوقاحة علبة مشروبات من داخل أحد المحلات، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي سرقة وجبة الكي أف سي، فإن العميل يقوم بمطاردته وينعته بـ ” السخيف ” ، لكن اللص ينجو من القبض عليه ومن ثم يظهر وهو يتناول الوجبة بكل سرور.

وفي الوقت الذي قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل بإدانته، فقد طلب منه آخرون سرقة أماكن بعينها.