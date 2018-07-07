بالصور.. أهالي الأحساء يشيعون مراقب بلدية رفحاء المغدور

نايف السالم(صدى):

كشف موكب مهيب عن تشييع عدد كبير من أهالي الأحساء، مراقب الصحة ببلدية محافظة رفحاء، باقر أحمد اسماعيل، الذي توفي نتيجة إطلاق النار عليه مطلع الأسبوع الماضي؛ حيث تمت مواراة الفقيد في مقبرة بلدة الفضول بالأحساء بعد الصلاة علية عقب صلاة العصر يوم أمس الجمعة.

وعبر أهالي المنطقة عن استنكارهم لحادثة قتل باقر الذي وصفوه بأنه كان نموذجًا للالتزام والأخلاق؛ فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من التعرف على الجاني وألقت القبض عليه، وتبين أنه مواطن، وقد قام بإطلاق مجموعة من الأعيرة النارية على القتيل من سلاح رشاش في مواقف السيارات التابعة للبلدية ما أدى لوفاته في الحال.

ومن الجدير بالذكر، أن المجني عليه من الأحساء وانتقل إلى رفحاء واستقر فيها منذ 15 عاماً، وعُرف عنه انضباطه في عمله وحسن تعامله وعلاقته الطيبة مع جيرانه ومعارفه في رفحاء.