بالصور.. أهالي الأحساء يشيعون مراقب بلدية رفحاء المغدور
كشف موكب مهيب عن تشييع عدد كبير من أهالي الأحساء، مراقب الصحة ببلدية محافظة رفحاء، باقر أحمد اسماعيل، الذي توفي نتيجة إطلاق النار عليه مطلع الأسبوع الماضي؛ حيث تمت مواراة الفقيد في مقبرة بلدة الفضول بالأحساء بعد الصلاة علية عقب صلاة العصر يوم أمس الجمعة.
وعبر أهالي المنطقة عن استنكارهم لحادثة قتل باقر الذي وصفوه بأنه كان نموذجًا للالتزام والأخلاق؛ فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من التعرف على الجاني وألقت القبض عليه، وتبين أنه مواطن، وقد قام بإطلاق مجموعة من الأعيرة النارية على القتيل من سلاح رشاش في مواقف السيارات التابعة للبلدية ما أدى لوفاته في الحال.
ومن الجدير بالذكر، أن المجني عليه من الأحساء وانتقل إلى رفحاء واستقر فيها منذ 15 عاماً، وعُرف عنه انضباطه في عمله وحسن تعامله وعلاقته الطيبة مع جيرانه ومعارفه في رفحاء.
طلال[ عدد التعليقات: 1736 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف رحمه تنزل عليك وإلى جنان الخلد.
شجون[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
حجازي[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ان الاختلافات سوا في وجهات النظر او في العمل او في اي شي لاتستدعي القتل الله يصلح الحال
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
مشاكل المراقبين بالبلدية