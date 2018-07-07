للمرة الثانية خلال عام 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

نايف السالم(صدى):

يُعد هذا الأسبوع أسبوعًا فلكيًا مميزًا؛ حيث يبدأ بكسوف الشمس يوم الجمعة المقبل، وينتهي بتعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا الأحد للمرة الثانية خلال عام 2018؛ وذلك بشهر ذي القعدة للعام الهجري ” 1439 ” وغرة الشهر يوم السبت المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذي القعدة ستوافق حسابيًا يوم السبت المقبل، حيث سيولد الهلال في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة فجرًا بتوقيت المملكة، يوم الجمعة القادم.

من الجدير بالذكر أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، ظاهرة فلكية كونية تتكرر مرتين في العام خلال حركة الشمس الظاهرية السنوية بين الصيف والشتاء.