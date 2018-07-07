شرطة الرياض تقبض على نازح ثلاثيني متهم باربعين جريمة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وفي إطار تعقب الجهات الأمنية لمرتكبي جرائم السرقة، وبناء على ما توفر من أدلة على تزعم أحد الأشخاص، نازح في العقد الثالث من عمره.

لجرائم السرقة من المنازل بمدينة الرياض من خلال تشكيل عصابات لممارسة هذه الجريمة، وإعادة تشكيل أي عصابة يتم الإطاحة بها، وثبوت ضلوعه وأفراد التشكيلات العصابية التي تزعمها بارتكاب (أربعين) جريمة سرقة من منازل باستخدام سيارات مسروقة بعد تغيير معالمها، بالإضافة إلى تورطه في قضية أخلاقية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بتوفيق الله عن القبض عليه في كمين محكم بأحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض.

وذلك بعد محاولته مقاومة رجال الأمن والفرار من قبضتهم باستخدام سيارة مسروقة حيث تم التعامل معه بمقتضى الأنظمة والسيطرة عليه بالقوة الجبرية وإيقافه تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.