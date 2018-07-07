بالصور.. معلم يتسبب في فقدان سمع تلميذ بعد صفعه 12 مرة على وجهه

بكين(صدى):

فصل مسئولو مدرسة صينية ، معلم من عمله عقب تعديه بالضرب طريقة وحشية على تلميذ لديه ، تسبب في فقدانه للسمع ، لتحدثه مع زميله داخل الفصل .

حيث تعرض التلميذ لضرب 12 مرة على وجهه بمدرسة صينية، عقب صفعه من قبل المعلم على وجهه تاركا علامة حمراء دامية على وجنته، وحصل التلميذ على هذا العقاب بسبب تحدثه للجالس بجانبه.

أثرت الضربة على التلميذ بقوة فتركته يعانى من ارتجاج بالمخ وفقدان جزئي في السمع، وسوف تتحمل المدرسة نفقات علاجه.