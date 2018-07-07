بالفيديو.. مروحية عسكرية كادت تطيح برأس مراسلة

موسكو(صدى):

كادت مروحية عسكرية أن تطيح برأس مراسلة تليفزيونية روسية، خلال تصويرها لتقرير تلفزيوني، في أحد القواعد العسكرية بمناسبة مرور 100 عام على تشكيل القوات المسلحة بأذربيجان.

وأوضح مقطع فيديو، لحظة اقتراب طائرة مروحية من طراز ” إم آي-24 ” بشكل كبير من المراسلة وعلى ارتفاع منخفض، لدرجة أنها كادت تلامس رأسها، وتطيح به؛ فيما كتب للمراسلة النجاة بأعجوبة.

ومن جانبهم، قال البعض أن المراسلة اتفقت مع الطيار على تصوير هذه اللقطات الخطيرة، بينما ذهب آخرون إلى القول بأن الفيديو مجرد خدعة تصويرية، أجاد المخرج تصويرها من زاوية معينة لتبدو بالنسبة للمشاهدين لقطة مرعبة، ومشككين في صدق الواقعة.