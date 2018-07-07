بعد رسائل قاتلة بالهند.. منح مالية من واتساب لمن يحل المشكلة

نيودلهي(صدى):

تحرك تطبيق ” واتساب ” بعد تعرضه للانتقادات في الهند، بسبب وقوع جرائم قتل كان السبب وراءها انتشار شائعات وأخبار زائفة عبر خدمته، معلنًا عن منح مالية لمن يساهم في حل هذه المشكلة؛ حيث أدى انتشار الرسائل المضللة التي جرى تداولها عبر ” واتساب ” في الهند إلى وقوع سلسلة جرائم قتل.

ولقي 29 شخصًا مصرعهم منذ شهر مايو الماضي في جميع أنحاء الهند؛ فيما شهد آخر حادث قتل خمسة عمال على يد مجموعة مكونة من 40 شخصًا، ما دفع التطبيق المملوك من قبل شركة ” فيسبوك ” إلى القول إنها ستمول أبحاثًا لمعرفة سبب الانتشار الكبير للأخبار المضللة في الهند عبر المنصة.

وأوضح مسؤولون في ” واتساب ” ، إنهم طلبوا المساعدة الخارجية من المختصين التقنيين، للتوصل إلى طريقة لوقف انتشار ” الأخبار المزيفة ” والشائعات عبر الخدمة، حيث أنها ستقدم منحًا تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار، لأي باحث يقدم اقتراحات وحلول لإيقاف انتشار المعلومات المضللة عبر التطبيق.

ومن الجدير بالذكر، إنه كانت وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند قد طلبت من ” واتساب ” ، الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في البلاد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الرسائل المزيفة.