إصابة عامل هندي في رقبته بعد اختراق رصاصة سقف مغسلة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب وافد هندي يعمل في مغسلة سيارات في الحوية شمال محافظة الطائف، بعد أن اخترقت رصاصة مجهولة جانباً من رقبته، فيما نُقل للمُستشفى، وهُناك تم التأكد من وجودها من خلال الأشعة، وجرى تنويمه لحين استخراجها والاطمئنان على وضعه الصحي.

وفوجئ الوافد الهندي والذي يعمل بمغسلة سيارات في المعارض بالحوية شمال الطائف أثناء قيامه بعمله، برصاصة مجهولة تخترق السقف الحديدي وتُصيبه في جزء جانبي من رقبته، واستقرت بداخلها، ما أدى لسقوطه على الأرض دون أن يعلم من حوله السبب، والذين أسهموا في نقله للمُستشفى.

وأظهر الكشف على موقع الإصابة وبالأشعة عن تلك الرصاصة واستقرارها داخل رقبته ناجيًا منها بإرادة الله، وتم تنويمه لحين إجراء عملية لاستخراجها؛ فيما باشرت الأجهزة الأمنية بالطائف الحادثة والتي وقعت بعد ظهر أمس الجمعة، وعلى رأسهم الأدلة الجنائية.

وتولت الشرطة متابعة الحالة دون الوصول لمصدر تلك الطلقة النارية والذي يتوقع أن يكون بالقرب من الموقع، في حين ذكرت معلومات عن وجود قاعة أفراح قريبة؛ بينما كان الكثير من البلاغات التي وردت للأمن مؤخرًا عن حالات إطلاق نار في الأعراس بعدة مواقع داخل الطائف أخافت السُكان القريبين من تلك المواقع؛ بل شكّلت خطورة بالغة على المدعوّين، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من مباشرتها وضبط بعض الأسلحة المُستخدمة.