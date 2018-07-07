شركة نستله تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة نستله ” Nestlé ” المتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام ” .

وأوضحت الشركة وذلك وفقًا للمسميات الآتية:

– أخصائي الحسابات ” الدمام ” : الدرجة الجامعية في تخصص العلوم التجارية.

– مدير الحسابات ” الرياض ” : الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مستشار قانوني ” جدة ” : درجة الماجستير في تخصصات (القانون، قانون الأعمال، قانون الشركات، القانون التجاري).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي:هنا