دار مزادات عالمية بلندن تعرض آثارا مصرية للبيع بأسعار زهيدة

لندن(صدى):

أعرب عدد من المهتمين بحضارة وادي النيل والحضارة المصرية القديمة، عن استيائهم من قيام دار ” بونهامز ” للمزادات العالمية في لندن، بعرض العديد من القطع الأثرية المصرية للبيع بأسعار زهيدة تقلل من قيمتها، معتبرين ذلك بمثابة إهانة لها.

حيث شهد المزاد العالمي بلندن، عرض قناع ” كارتوناغ ” لمومياء مصرية من العصر البلطمي، للبيع بثمن يبلغ قدره من 10 حتى 15 ألف جنيه استرليني، ويبلغ ارتفاع هذا القناع حوالي 34.5 سم، ويتميز بتعدد ألوانه وحفظه بشكل جيد.

كما عرضت دار ” بونهامز ” للمزادات، شريحتين من ورق البردي المصري من كتاب الموتى لـ ” بتاح حتب ” ، من العصر البطلمي المبكر، ويقدر ثمنهما بـ 15 إلى 25 ألف جنيه استرليني.