الكشف عن أسباب انخفاض الإيجارات بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أوضح عقاريون ومستثمرون أن انخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ بالمنطقة الشرقية؛ يرجع إلى رحيل أعداد كبيرة من الأجانب خلال العام الماضي والعام الحالي، الأمر الذي أدى إلى ركود بقطاع العقارات.

حيث كشفوا أن رحيل الأجانب، كما أن إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء؛ انتظارًا للفرص التي تطرحها وزارة الإسكان من خلال برامجها.