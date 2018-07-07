الكشف عن أسباب انخفاض الإيجارات بالمنطقة الشرقية
أوضح عقاريون ومستثمرون أن انخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ بالمنطقة الشرقية؛ يرجع إلى رحيل أعداد كبيرة من الأجانب خلال العام الماضي والعام الحالي، الأمر الذي أدى إلى ركود بقطاع العقارات.
حيث كشفوا أن رحيل الأجانب، كما أن إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء؛ انتظارًا للفرص التي تطرحها وزارة الإسكان من خلال برامجها.
ماجد[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 1 ساعة
مع أني املك عقار واضررت لتخفيض الايجار ولكن لا أمانع ابدا بنزول الاسعار لانه في مصلحة الأغلبية
وارجو من الاخوان الي مثلي يتمنوا الخير للغير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 1 ساعة
انا كلمت صاحب البيت عندي. ورفض ينزل من الايجار ريال واحد..وش السوات معه
عمار[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 60 دقيقة
الحين مافيه رغبة في الشراء نهائيا من قبل الناس والسبب اذا بيشترون فلل الكهرباء مرتفعة ومصاريف الفلة كثيرة تصليح وتجديد وغيره واذا بيشترون عمارة ماعاد فيه مستاجرين يعني مافيه استثمار لهذه العماره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30562 ] نشر منذ 34 دقيقة
ركوووووود مؤقت
وبترجع الدنيا مثل أول وأحسن بعد
عليكم باالصبر🤗