وزارة الشؤون البلدية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية، عدة وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وفروعها بمناطق المملكة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مساحون.

– مراقبو إنشاءات.

– فنيو دعم حاسب آلي.

– مهندسو شبكات.

– محللو بيانات.

– مهندسو حاسب آلي.

– مبرمجو حاسب آلي.

– مراجعون داخليون.

– محاسبون.

وأتاحت الوزارة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1439هـ، ويستمر حتى تاريخ 21 ذي القعدة 1439هـ، لافتة إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، عبر الرابط التالي من هنــــــــا.