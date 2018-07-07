بالفيديو.. طفلة تنجح في انقاذ شقيقتها الصغرى من الاختطاف

بكين(صدى):

تمكنت طفلة من الدفاع عن شقيقتها الصغرى عندما حاول لص سرقتها من داخل أحد البنايات في الصين .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ثلاثة أشقاء يلعبون مع بعضهم داخل البناية، وفجأة دخل شاب مجهول المكان، وحاول خطف الطفلة الصغيرة لكن راحت الفتاة الكبيرة تدافع عن شقيقتها، وتدفع اللص وتضربه بقدمها حتى فر هاربا من المكان.

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