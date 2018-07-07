الرعب يسيطر على خامنئي وروحاني بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية
أكدت مصادر، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وجه رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، تظهر رعبه من تدهور الاقتصاد في البلاد؛ حيث طالبه فيها بتحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية، وتدهور العملة المحلية.
وحملت رسالة خامنئي لروحاني استفسارات عن تقلبات السوق والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية الأسبوع الماضي، ما دفع آلاف الإيرانيين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والنظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي السياق نفسه، أوضح مراقبون أن النظام الإيراني سيواجه أيامًا صعبة في ظل قرب وضع عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد طهران، فيما تسعى الأخيرة إلى الحصول على ضمانات اقتصادية مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 2 ساعتين
من هذا الحال واردى حتى الزوال يا معممي المتعة
ماجد[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 2 ساعتين
المجوس ومن يواليهم ويدافع عنهم ليسوا منا في شيء.
والمعجب بهم يذهب ليعيش معهم حتى يستعبدوه كما استعبدوا العراقيين والسوريين والحوثيين، فهناك أناس يستهويهم الاستعباد والتخلف واللطم.
طلال[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحيا الأمه العربيه حره ،
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30562 ] نشر منذ 29 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂
الله يزيدهم خوف ورعب😂😂😂😂