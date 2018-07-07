الرعب يسيطر على خامنئي وروحاني بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية

طهران(صدى):

أكدت مصادر، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وجه رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، تظهر رعبه من تدهور الاقتصاد في البلاد؛ حيث طالبه فيها بتحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية، وتدهور العملة المحلية.

وحملت رسالة خامنئي لروحاني استفسارات عن تقلبات السوق والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية الأسبوع الماضي، ما دفع آلاف الإيرانيين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والنظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي السياق نفسه، أوضح مراقبون أن النظام الإيراني سيواجه أيامًا صعبة في ظل قرب وضع عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد طهران، فيما تسعى الأخيرة إلى الحصول على ضمانات اقتصادية مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي.