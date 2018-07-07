إصدار 1200 تأشيرة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض

الرياض(صدى):

تجاوز عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقسميها ” الذكور والإناث ” خلال الشهرين الماضية 1200 تأشيرة للمستفيدين والمستفيدات من ذوي الإعاقة المعفين من الرسوم بالأمر السامي .

وبين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، أن تطبيق الآلية الجديدة لإصدار التأشيرات أسهم في تقديم الخدمة بشكل أسهل وأسرع ،مشيراً إلى أن متوسط أعداد التأشيرات الصادرة من قسمي الذكور والإناث بالوحدة يبلغ 20 تأشيرة يومياً بعد التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين “الرعاية ومساند ” والبيانات المسترجعة مثل المهن المعفية من الرسوم المالية حسب نوع الإعاقة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتاحت مؤخراً خدمة إصدار التأشيرات الآلية في جميع وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفروع الوزارة في انحاء المملكة بعد الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند.