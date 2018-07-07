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عقود خام القياس الأمريكي تسجل صعودا بـ 86 سنتا

عقود خام القياس الأمريكي تسجل صعودا بـ 86 سنتا
وكالات(صدى):

سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودًا بـ 86 سنتا، أو 1.18%، لتبلغ عند التسوية 73.80 دولار للبرميل؛ وذلك بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة.

أما عن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت سجلت هبوطًا 28 سنتا، أو 0.36%، إلى 77.11 دولار للبرميل، متضررًا من التوترات التجارية العالمية وتزايد انتاج المملكة.

من الجدير بالذكر أن الخام الأمريكي على مدار الأسبوع تراجع حوالي 0.5%، رغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وينهي برنت الأسبوع على خسارة حوالي 3%.


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