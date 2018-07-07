58% من المستهلكين بالمملكة لا يعرفون حقوقهم

حمود العنزي(صدى):

كشف استطلاع رأي أجرته جمعية حماية المستهلك، عن عدم معرفة 58% من المستهلكين السعوديين لحقوقهم لدى الجهات المشرعة بالمملكة، في مقابل 3% فقط أكدوا معرفتهم التامة بحقوق المستهلك لدى جميع الجهات المُشرعة للأنظمة، وذلك من أصل 3046 شخص استجابوا للاستطلاع.

وذكر 4 % منهم، أنهم يعرفون بعض حقوق المستهلك، في حين أكد 35 % منهم أنهم لا يعرفون سوى القليل فقط منها لدى الجهات المشرعة.

ومن جانبها، رأت الدكتورة سمر القحطاني، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن نتائج الاستطلاع ” صادمة ” ، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن يكون الـ3 % الذين أكدوا معرفتهم بحقوق المستهلك لدى الجهات المشرعة، لهم علاقة عملية بإعداد الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا الشأن.

وأرجعت ” د.القحطاني ” ، الأسباب في ذلك إلى دور الجهات المشرعة من ناحية عدم إيضاح وتبسيط رسائلها التوعوية الموجهة للمستهلك، فضلًا عن دور المستهلكين أنفسهم الذين لا يسعوا لبذل الجهد الكافي للتعرف على حقوقهم.

علاوة على ذلك، لا يشارك المستهلكون في إبداء آرائهم في الأنظمة والتشريعات الجديدة أو التعديلات التي تجرى عليها، وتطرح لأخذ آراء العموم، وعليه، طالبت ” د.القحطاني ” جميع المستهلكين بتفعيل دورهم، والمشاركة بآرائهم نحو أي نظام أو تعديل يتم طرحه.