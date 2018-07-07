نصائح هامة للتخلص من الذقن المزدوج

متابعات(صدى):

إن دهون الذقن أو ما يُسمّى ” الذقن المزدوج ” تزعج الفتيات والنساء بشكل كبير، لأن هذه المنطقة الوحيدة في الجسم التي لا يمكن إخفاء دهونها بواسطة الثياب، لذلك نقدّم لك عدداً من النصائح التي بإمكانها أن تساعدك على التخلص من هذه المشكلة أو على الأقل تخفيفها.

أسباب الذقن المزدوج

يشير وجود الذقن المزدوج عادة إلى الزيادة في الوزن، أو إلى التقدّم في العمر وبالتالي ترهّل الجلد في المنطقة السفلية للوجه، كما يمكن أن تكون له أسباب وراثية.

نصائح للتخلص أو التخفيف من الذقن المزدوج

– مضغ العلكة من الممكن أن يساعد على حل هذه المشكلة فهو من شأنه أن يحرّك ويشد العضلات التي تقع في أسفل الفكين، وبالتالي شد منطقة الذقن المزدوج

– الضحك ممكن أن يساعد على شد تلك العضلات أيضاً وتقليص حجم الذقن المزدوج

في الحركة بركة

تمارين الذقن التي تساهم بشكل فعال في شد المنطقة السفلية للوجه:

– تمرين الكرة: يرتكز على وضع طابة التنس تحت الفم في منطقة الذقن وتثبيتها والضغط عليها. يجب تكرار هذا التمرين عشر مرات في اليوم.

– تمرين اللسان: تقوم المرأة بالضغط على الجهة الداخلية لفكها العلوي مع رفع الرأس إلى الأعلى والمحافظة على هذه الوضعية لعشر ثوانٍ، وتكرار هذا التمرين لعشر مرات يومياً.

– التثاؤب: يلعب دوراً فعالاً في القضاء على الذقن المزدوج. وأيضاً يمكن للمرأة أن تدلك المنطقة المترهلة بواسطة زبدة الكاكاو، أو القيام بالمساج من الأعلى إلى الأسفل بواسطة مكعبات الثلج، مما يفيد جداً في حل المشكلة.

الأقنعة الطبيعية مفيدة أيضاً

كما وهناك أقنعة طبيعية يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في القضاء على الذقن المزدوج، وهذه البعض من وصفاتها:

– قومي بتحضير قناع من بياض البيض مع العسل وضعيه على وجهك لمدة نصف ساعة، وهذا القناع كفيل بتخفيف الدهون في هذه المنطقة وشدها.

– إذا قمت بمزج الحليب السائل مع ماء الورد وبوضع هذا القناع على وجهك سوف تلاحظين أنه يعمل على شد الوجه والتخفيف من ترهلاته.

نصائح أخرى مفيدة

– إحرصي على الوقوف والجلوس بظهر مستقيم وذقن مرفوع لمنع بشرة الذقن من الترهل.

– إعرفي أن شرب المياه بكمية كافية كفيل بمساعدتك على التخلص من الذقن المزدوجة ومن الدهون الأخرى في جسمك.

– والنتائج الإيجابية نفسها ممكن أن تحصلي عليها إذا أدخلت في نظامك الغذائي أطعمة تحتوي على كمية مهمة من الفيتامين E.