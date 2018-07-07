” هدف ” : لا نمول المشروعات ودورنا يتركز على دعم المنشآت الصغيرة

عادل الحربي(صدى):

كشف صندوق تنمیة الموارد البشریة ” ھدف ” أنه لا يمول مشروعات، مبينًا أن دوره یتركز على دعم ملاك المنشآت الصغیرة بـ3 آلاف ریال شھریًا لمدة عامین.

وفي ذات السياق، ناشد الصندوق الطلاب الراغبين في الانسحاب من برنامج التدريب الصيفي الذي ينطلق غدًا الأحد بضرورة مراجعة فرع صندوق تنمية الموارد البشرية.

حيث أوضح أنه وفقًا للمعايير الأهلية ببرنامج ” ساند ” تعويض البطالة، تشترط ألا يكون المستفيد طالبًا، مع بلوغ فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عامًا كاملاً.