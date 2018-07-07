مؤسس فيسبوك يحتل المركز الثالث بأغنى الشخصيات بالعالم بعد ارتفاع ثروته

وكالات(صدى):

اجتاز مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لـ ” بركشاير هاثاواي ” ” وارن بافيت ” ؛ حيث ارتفعت ثروته وأصبح ثالث أغنى شخصية في العالم بعد مؤسس ” أمازون دوت كوم ” ” جيف بيزوس ” و ” بيل جيتس” .

ووصل سهم “فيسبوك ” إلى نسبة 2.4% في جلسة أمس الجمعة، مسجلًا المستوى 203.23 دولار، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق؛ فيما أنه وفقًا لمؤشر ” بلومبرج ” للمليارديرات، قفزت ثروة ” زوكربيرج ” صاحب الـ 34 عامًا إلى 81.6 مليار دولار، وهو ما يزيد بحوالي 373 مليون دولار عن ثروة ” وارن بافيت ” صاحب الـ87 عامًا.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يجني ” بيزوس ” و ” جيتس ” و ” زوكربيرج ” ثرواتهم من القطاع التكنولوجي الذي تشكل ثرواته حوالي خُمس الثروة الإجمالية التي يتتبعها مؤشر ” بلومبرج ” والتي تقدر بأكثر من خمسة تريليونات دولار.