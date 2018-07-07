مؤسس فيسبوك يحتل المركز الثالث بأغنى الشخصيات بالعالم بعد ارتفاع ثروته
اجتاز مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لـ ” بركشاير هاثاواي ” ” وارن بافيت ” ؛ حيث ارتفعت ثروته وأصبح ثالث أغنى شخصية في العالم بعد مؤسس ” أمازون دوت كوم ” ” جيف بيزوس ” و ” بيل جيتس” .
ووصل سهم “فيسبوك ” إلى نسبة 2.4% في جلسة أمس الجمعة، مسجلًا المستوى 203.23 دولار، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق؛ فيما أنه وفقًا لمؤشر ” بلومبرج ” للمليارديرات، قفزت ثروة ” زوكربيرج ” صاحب الـ 34 عامًا إلى 81.6 مليار دولار، وهو ما يزيد بحوالي 373 مليون دولار عن ثروة ” وارن بافيت ” صاحب الـ87 عامًا.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يجني ” بيزوس ” و ” جيتس ” و ” زوكربيرج ” ثرواتهم من القطاع التكنولوجي الذي تشكل ثرواته حوالي خُمس الثروة الإجمالية التي يتتبعها مؤشر ” بلومبرج ” والتي تقدر بأكثر من خمسة تريليونات دولار.
طلال[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 15 دقيقة
بيجيهم الوليد بن طلال قريباً وذلك في رفع سهمه الى ٧ دولار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعني نسوي قطه للي طاح
وتراجع مركزه
ربي لك الحمد
اعرف هذا يؤثر في مثالح وتصنيفات
المخافظ والبنوك والدائنين وكل مايرتبط
بهم
بس يطيح غيرها تحسسنا نتعاطف معه