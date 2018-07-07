رئیسة كرواتیا تتخلى عن الدبلوماسیة في الموندیال

نواف السالم(صدى):

تنتظر جماھیر الكرة العالمیة، السبت، بشغف إنطلاق مباراة كرة القدم بین المنتخب الروسي والمنتخب الكرواتي ضمن مباریات دور ربع النھائي لكأس العالم في روسیا 2018.

ومن ضمن ما تنتظره الجماھیر بخلاف المباراة، ھو مشاھدة الرئیسة الكرواتیة كولندا غرابار كیتاروفیتش والتي أعلن في وقت سابق عن توجھھا إلى روسیا لمؤازرة منتخب بلادھا أمام المنتخب الروسي، وذلك بعد ما أصبحت حدیث وسائل الإعلام العالمیة بعد ظھورھا الأول أثناء تشجیعھا للفریق الكرواتي وھي بین الجماھیر متخطیة كل الحواجز والأعراف الدبلوماسیة. وكانت الرئیسة الكرواتیة قد نشرت على حسابھا الشخصي على “فیسبوك” صور لھا أثناء توجھھا إلى روسیا وسط مواطني بلادھا من داخل الطائرة، وفي الاستاد بین الجماھیر أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ 16 ،حیث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسیات .

كما ھنأت كولیندا غرابار كیتاروفیتش على حسابھا على “تویتر”، الروس على الأداء العظیم الذي قدمھ المنتخب الروسي خلال المباراة التي خاضھا ضد إسبانیا ووعدت بالقدوم إلى سوتشي في الـ 7 من تموز، مشیرة في منشورھا إلى حساب الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین باللغة الإنجلیزیة. یذكر أن كولندا غرابار كیتاروفیتش، ھي أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في بلاد سكانھا 4 ملایین و400 ألف ومساحتھا أكثر من 56 ألف كیلومتر مربع. تبلغ كولیندا غرابار كیتاروفیتش من العمر 48 سنة، حیث أنھا ولدت في مدینة رییكا، ثالث أكبر مدن البلاد التي انضمت للاتحاد الأوروبي في یولیو/تموز الماضي. عاشت طفولتھا في الولایات المتحدة، وأیضا مدة دراستھا العلیا بولایة نیو مكسیكو الأمیركیة، ثم تخرجت من جامعة زغرب بالعلوم الاجتماعیة، وبعدھا في 1992 ،ببكالوریوس في الفنون بالإنجلیزیة والإسبانیة اللتین تتقنھما، إلى جانب الفرنسیة والكرواتیة والبرتغالیة والألمانیة والإیطالیة.

وتلقت دورة مكثفة طوال عامین في “أكادیمیة فیینا الدبلوماسیة” بالنمسا، نالت على أثرھا دبلوما في 1996 وتلتھ بعد 4 أعوام بالتخرج من كلیة العلوم السیاسیة في جامعة زغرب بالعلاقات الدولیة، وھي متزوجة منذ 18 سنة وأم لابنین. أما المناصب التي تولتھا، فأھمھا سفیرة لبلادھا بواشنطن، ثم وزیرة للخارجیة بدءا من 2003 ولخمس سنوات .

وأثارت صور الرئیسة الكرواتیة الكثیر من الجدل، بعد ظھورھا بملابس البحر عقب انتخابھا رئیسة للبلاد مباشرة، ولكنھ تم الإعلان أن ھذه الصورة لیست لھا وأنھا لم تظھر إلا بصورة واحدة وھى ملابس البحر الزرقاء فقط.

وبحسب وسائل إعلام كرواتیة فإن كیتاروفیتش تعیش حیاة بساطة، وتتردد على الكثیر من الأماكن العامة بما فیھا المطاعم وحمامات السباحة. ولذلك فإن الجمیع ینتظر لیشاھد على ھامش المباراة، ھل ستجلس الرئیسة الكرواتیة بجانب بوتین في حال حضوره للمباراة أم ستبقى مع مشجعي منتخب بلادھا؟.