” التأمينات ” تنفي تحفيز برنامج ” ساند ” على البطالة

عادل الحربي (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدم صحة تحفيز برنامج ” ساند ” على البطالة، موضحة أنه من البرامج الفعالة لمعالجة آثار البطالة وليس تحفيزها، كما زعم البعض.

وكشفت المؤسسة، عن الهدف من برنامج ” ساند ” ، وهو معالجة حالة عرضية طارئة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل، وإعطاء الموظف نوعًا من الأمان الوظيفي، لافتة إلى أن حصول المستفيد على التعويض، لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل يتوجب عليه البحث عن عمل بجدية، لضمان استمرارية صرف التعويض.

فيما أشارت ” التأمينات ” ، إلى أنه من الصعب على شخص يعمل ويتقاضى أجرًا كاملًا ويحظى بامتيازات أخرى، أن يترك كل ذلك طوعًا، ليبحث عن تعويض مؤقت، لا يضمن ما الذي قد يحدث بعد ذلك.

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