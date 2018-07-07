إصابة 5 مواطنين إثر قذف حوثي عنيف على شمال الضالع

فهمي محمد(صدى):

قامت مليشيا الحوثي الإيرانية بشن قذف عنيف على منازل في عدة قرى غربي منطقة مريس، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وفي هذا السياق أوضحت مصادر، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة بجبلي ناصة، ومرمق، قصفت منازل المواطنين بقرى ” حجلان، والجدس، والبيض، وسون، والبيض ” غربي منطقة مريس.

وعن الإصابات التي تعرض لها المواطنين، أبانت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة 5 مواطنين بينهم امرأة، منهم 3 مواطنين أصابتهم إصابة خطيرة؛ حيث تم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة ” عدن ” .