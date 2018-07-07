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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( مكة المكرمة ، المرتفعات الجنوبية الغربية ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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