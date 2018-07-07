اختلافنا ثقافة

أن تختلف معي ورأيك يقارع رأيي ، ذلك لا يجعلك عدو لي ، بل ربما نكون من أعز الأصحاب وأقربهم لقلبي ، وأعرف ما تريد قبل أن تتحدث والعكس ، وتأكد أن اختلافك معي في شتى مجالات الحياة يثريني ويزيدني ثقافة على ثقافتي ، وربما جعلتني أرى من زاوية تختلف عن زاويتي وتفتح لي أفق جديدة أرى من خلالها والعكس كذلك ، مادام اختلافنا في غير الجوانب الدينية بكل جوانبها فهو وبلا شك اختلاف محمود ، اختلف معي في كل شيء ناقشني بكل شيء ، سلط الضوء على الفكرة ، فافتح لك الأفق وتفتح لي الأفاق ، ربما كانت نظرتي غير شمولية ونظرتك شمولية وربما العكس ، فإن كانت وجهة نظرك مشابهة لوجهة نظري ، أضف من عندك ما تراه ناقصا في الفكرة والرأي التي طرحتها ، فنحن معا نكتمل ، وتأكد أن اختلافنا لن يفسد ما بيننا من ود ، وأن هذا الاختلاف سيزيد من ثقافتنا .