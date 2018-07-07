دخول مواطنة في غيبوبة تامة بألبانيا.. وشقيقها يناشد بنقلها للمملكة

عادل الحربي (صدى):

تعرضت مواطنة إلى وعكة صحية أثناء تواجدها مع عائلتها في رحلة سياحية لقضاء الصيف في ألبانيا، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة.

وطالب شقيق المواطنة المريضة أحمد قنش، الجهات المعنية بنقل شقيقته إلى المملكة؛ لتلقي العلاج اللازم في وطنها وخطورة حالتها، حيث ناشد سفارة المملكة في ألبانيا إلا أنها لم تتجاوب معه.

وكانت آثار التعب بدأت تظهر على المواطنة لدى وصول العائلة إلى مطار كوسوفو، وتم نقلها إلى مستشفى قريب بالعاصمة بريشتينا إلا أن الأطباء نصحوا بنقلها لمستشفى بإمكانيات أعلى في ألبانيا.