تخليدا لذكراهما.. إطلاق اسم Yami على قاعة دراسية بمعهد كندي

علي القحطاني (صدى):

أطلق معهد CLLC الكندي لتعليم اللغات، اسم يامي Yami على إحدى القاعات الدراسية؛ تقديرًا وتكريمًا للطالبين المبعتثين جاسر دهام آل راكة، وذيب مانع اليامي بعد وفاتهما أثناء إنقاذهم أطفال من الغرق.

وأكد المعهد أن تسمية إحدى قاعات الدراسة Yami تخليدًا لذكراهما هو أقل ما يستحقه البطلان الشهيدان الذين فديا بأرواحهما طفلين أميركيين.

ومن المنتظر أن يصل جثماني الطالبين إلى منطقة نجران، اليوم السبت، حيث سيصلى عليهما وسيكون مكان العزاء في قرية عويل بين محافظة ثار وقطن شمال منطقة نجران.

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