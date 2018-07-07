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بن سحيم محذرا ” الحمدين “: لن نسمح بإهدار كرامة شعبنا

بن سحيم محذرا ” الحمدين “: لن نسمح بإهدار كرامة شعبنا
طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم، سياسة تنظيم الحمدين التي أهدرت كرامة الشعب القطري وأمواله، بسبب التآمر والخيانة ودعم الإرهاب.

وحذر ” بن سحيم ” في تغريدة هلى حسابه الرسمي على ” تويتر “، تنظيم الحمدين من سياساته، قائلًا ” بعد أن كانت القلوب قبل الحدود مفتوحة، أصبحنا نلف العالم من أجل فرض دخول مواطنينا على جيراننا…لن نسمح لهذا النظام بأن يهدر كرامة شعبنا أكثر مما فعل “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17866 ] نشر منذ 16 دقيقة

الحين ابن سحيم اصبح زعيم المعارضه للحمدين في جزيرة شرق سلوى ؟
ماذا يملك من القوة لتغير النظام الذي يقوده حمد بن جاسم الصهيوني وخصوصا ان النظام محمي من الامريكان والصهاينه

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