بن سحيم محذرا ” الحمدين “: لن نسمح بإهدار كرامة شعبنا

طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم، سياسة تنظيم الحمدين التي أهدرت كرامة الشعب القطري وأمواله، بسبب التآمر والخيانة ودعم الإرهاب.

وحذر ” بن سحيم ” في تغريدة هلى حسابه الرسمي على ” تويتر “، تنظيم الحمدين من سياساته، قائلًا ” بعد أن كانت القلوب قبل الحدود مفتوحة، أصبحنا نلف العالم من أجل فرض دخول مواطنينا على جيراننا…لن نسمح لهذا النظام بأن يهدر كرامة شعبنا أكثر مما فعل “.