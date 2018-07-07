الجيش اليمني يسيطر على ” التحيتا ” بشكل كامل.. ومدينة زبيد القادمة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، سيطرته الكاملة على مركز مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بالتعاون مع قوات المقاومة وإسناد من طيران التحالف.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن العمليات ضد مليشيا الحوثي الإيرانية لتطهير التحيتا، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وأضاف أن قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة في مركز المديرية، كما تعمل الفرق الهندسية على نزع الألغام، مشيرًا إلى أن قوات الجيش اقتحمت مركز مديرية التحيتا قبل أن تتمكن من السيطرة الكاملة عليه.

وكانت قوات الجيش اليمني قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة التحيتا؛ لاستعادتها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد.