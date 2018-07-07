” الباص السياحي ” يعود للمرة الثالثة ب ” أبها يجمعنا “

محمد بن طحيطح(صدى):

تعود فعالية الباص السياحي للمرة الثالثة على التوالي ضمن مهرجان أبها يجمعنا.

وستمنح الفعالية الفرصة السياح والزوار وأهالي مدينة أبها فرصة للتجول في أبرز معالمها السياحية والتراثية والأثرية لمدة ٤٥ دقيقة، عبر، وذلك بعد نجاح تجربته العام الماضي في نقل أكثر من ١٢ ألف راكب.

وقد وفرت الفعالية ٣ باصات، على أن تشمل الجولات زيارة كل من: قرية المفتاحة، ساحة البحار، جبل ذرة، حديقة أبوخيال، بحيرة السد، شارع الفن، وغيرها.

ويقدم الباص خدمة التحدث بـ ٨ لغات عالمية، يمكن للراكب الاستفادة من كافة المعلومات التي تقدم بهذه اللغات، كما أنه مزود بمراقب لخط سيره من غرفة التحكم التي تتابع بدقة كافة التحركات من خلال الجي بي سي، ويدعم بـ ٣ شاشات عرض علاوة على نظام الواي فاي والجي بي إس.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن فعالية الباص السياحي تعد من أهم الفعاليات السياحية التي دعمت من قبل فرع الهيئة ومجلس التنمية السياحية، نظرا لما تحققه من إقبال سياحي كبير في العامين الماضيين.

يذكر أن الباص السياحي يتواجد في أهم مدن العالم والمواقع السياحية في باريس ولندن وإيطاليا، ويرغب العديد من الأشخاص في تجربتها؛ إذ تنفذ في أكثر من ٣٠ دولة لما يزيد على ١٠٠ موقع حول العالم، وتعدُّ أبها أول مدينة لانطلاقة الباص السياحي في المملكة.