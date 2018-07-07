انطلاقة فعاليات الحدائق العامة ضمن مهرجان خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان محافظة خميس مشيط 1439هـ وبتوجيه من سعادة محافظ خميس مشيط أ ـ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أطلقت لجنة التننمية السياحية فعاليات الحدائق العامة بالمحافظة بالشراكة والتنسيق مع بلدية محافظة خميس مشيط وشركة الاتصالات السعودية كما أن اللجنة ستعلن كذلك قريباَ عن روزنامة فعاليات تليق بمكانة المحافظة وستشهد خلال الأيام القادمة بحول الله

عدد من الفعاليات المصاحبة لإفتتاح مهرجان الضوء واللون .

كما أن اللجنة تعمل على إنجاح صيف هذا العام بالتعاون مع جميع القطاعات والجهات الحكومية ذات الصلة.