مهرجان أبها للتسوق منصة استثمار الشباب

محمد بن طحيطح(صدى):

مضى عام منذ أن كان الشاب السعودي مفلح الشهراني موظفاً موسمياً في مبيعات تذاكر بوابات الدخول بمهرجان أبها للتسوق ، لتتيح له إدارة المهرجان في هذا العام الفرصة ليصبح مسثمراً صغيراً ، وهو الهدف الأبرز لإدارة مهرجان أبها للتسوق في دعم الشباب السعودي وتوطين الوظائف وخلق الفرص للشباب لعرض ابداعاتهم وتقديم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الانطلاقة القوية لهم عبر بوابة المهرجان التي تمثل لهم خطوة البداية ومقدمة سلم الصعود نحو تحقيق الأهداف والأحلام .

” دكان اللقيمات ” الذي اختاره الشهراني ليكون مشروعه الاستثماري يجد إقبالاً كبيراً وعبارات محفزة من قبل الزوار الذين دائما ما يبدون إعجابهم بعزيمة وإصرار شباب الوطن والمنطقة ، مؤكدين ثقتهم بجودة ونظافة ما يقدمونه في أركانهم وخاصة ما يتعلق بالمأكولات والمشروبات .

مفلح لديه ماكينة خاصة لعمل اللقيمات كما أنه يقوم بعملية تجهيزها شخصيا بداية من العجن إلى القلي ومن ثم الإضافات والتحضير ، بالإضافة إلى تواجد عدة شباب سعوديين برفقته في ” دكان اللقيمات ” ، بالرغبة والحرص تحول الشهراني من موظف مؤقت إلى صاحب مشروع خاص .

ويتميز المهرجان بكونه منصة استثمارية للشباب السعودي تعتبر وجهة رائدة تستقطب وتجذب أصحاب المشاريع في بداياتهم وتتيح الفرصة أمامهم لتطبيق أفكارهم وتنفيذها في بيئة منظمة وأجواء رائعة .