تحذير من رياح نشطة وانخفاض في الرؤية بمنطقتين
أطلق الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم السبت، تحذير من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع نسبة الرطوبة على منطقتين.
وأوضح الإنذار المبكر أن ” القنفذة ” بمنطقة مكة المكرمة تشهد حالة من النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وأَضاف أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11:00 صباحًا حتى الـ08:00 مساءً، حيث تشمل الطريق الساحلي شمالًا إلى مكة المكرمة وجنوبًا إلى جازان.
كما حذر أهالي ” الدمام ” بالمنطقة الشمالية، من حالة من الرؤية غير الجيدة؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، على أن تبدأ الحالة من الساعة الـ04:00 حتى الساعة الـ08:00 صباحًا، وتشمل الظهران والجبيل والأجزاء الساحلية المجاورة.
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