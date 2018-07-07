تحذير من رياح نشطة وانخفاض في الرؤية بمنطقتين

مكة المكرمة(صدى):

أطلق الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم السبت، تحذير من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع نسبة الرطوبة على منطقتين.

وأوضح الإنذار المبكر أن ” القنفذة ” بمنطقة مكة المكرمة تشهد حالة من النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأَضاف أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11:00 صباحًا حتى الـ08:00 مساءً، حيث تشمل الطريق الساحلي شمالًا إلى مكة المكرمة وجنوبًا إلى جازان.

كما حذر أهالي ” الدمام ” بالمنطقة الشمالية، من حالة من الرؤية غير الجيدة؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، على أن تبدأ الحالة من الساعة الـ04:00 حتى الساعة الـ08:00 صباحًا، وتشمل الظهران والجبيل والأجزاء الساحلية المجاورة.