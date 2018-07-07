بسبب الحر.. ارتفاع الوفيات في كندا إلى 54 شخصا

كانبرا(صدى):

ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 54 شخصًا في كيبيك؛ وذلك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في كيبيك إنه تم إحصاء 28 حالة وفاة بسبب موجة حر شديد في مونتريال الكبرى، لافته إلى أن حالات الوفاة الأخرى تم رصدها في جنوب غرب المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية اعتبارًا من السبت بعد أسبوع من الحر الشديد، الذي راح ضحيته عدد كبير من الكنديين.

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