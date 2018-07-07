بسبب الحر.. ارتفاع الوفيات في كندا إلى 54 شخصا
ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 54 شخصًا في كيبيك؛ وذلك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت السلطات الصحية في كيبيك إنه تم إحصاء 28 حالة وفاة بسبب موجة حر شديد في مونتريال الكبرى، لافته إلى أن حالات الوفاة الأخرى تم رصدها في جنوب غرب المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية.
ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية اعتبارًا من السبت بعد أسبوع من الحر الشديد، الذي راح ضحيته عدد كبير من الكنديين.
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🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 1 ساعة
يا الله عندنا فوق ال٥٠ والعالم رايحة وجاية والوضع الحمد لله طيب
M-512🐧[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههخخخخ😂😹 هم تصل درجة الحرارة عندهم لل30 درجة ويبدون يفطسون وأحنا نتمنى توصل لهدرجة😂😹 انا اشوف درجة الحرارة حتى لو تصل لل50 براااااد شتاء.