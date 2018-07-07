منح 64 فردا وأسرة الجنسية السعودية.. وتجريد 3 منها

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عن إحصائية منح وسحب الجنسية السعودية منذ بداية العام الحالي 1439هـ، وذلك بحسب أرقام رسمية صادرة من الأحوال المدنية.

وأوضحت الإحصاء أن وزارة الداخلية منحت ما يقرب من 64 فردًا وأسرة الجنسية السعودية منذ بداية العام، فيما أسقطتها عن 3 أشخاص، بينهم شخص حصل على حفيظة نفوس بطريقة غير مشروعة.

وأضافت أن أكثر أسرة تم منحها الجنسية بلغ عدد أفرادها قرابة 30 فردًا، وأسرة أخرى بلغ عددها 20 فردًا.

كما أشارت إلى أن مواطنة فقدت جنسيتها بموجب المادة (16) من نظام الجنسية، فيما جرى سحب الجنسية من شخصين أحدهما حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

يُذكر أن نظام الحصول على الجنسية السعودية، ينص على أنه يحق سحب الجنسية من المتجنس بها في أي وقت، في حال ثبت الحصول عليها بناء على أقوال كاذبة أو عن طريق الغش أو الخطأ أو التزوير في الشهود أو الوثائق أو المستندات التي قدمها لاكتساب الجنسية السعودية.