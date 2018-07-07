المطلق عن ” الإجازة ” : موسم همة ونشاط وليست عطلة

عادل الحربي (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عن كيفية استثمار الإجازة بشكل سليم دون هدر الوقت.

ووصف ” المطلق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، الإجازة بموسم الهمة والنشاط والجد، داعيًا لاستثمار واستغلال الإجازة فيما يحقق للإنسان الفائدة والنفع في دينه ودنياه بالترويح عن النفس والسفر وحضور الدورات التدريبية.

وقال في تغريدة له ” الإجازة فرصة لاستثمار الوقت بما يعود نفعه على الفرد والأسرة، دينًا ودنيا من الترويح عن النفس والسفر والزيارات، وصلة الأرحام، وفرصة لتطوير المواهب والقدرات، بالدورات التدريبية، وفرصة لحضور حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة، فهي موسم همة ونشاط، وليست عطلة كما يسميها البعض “.