” الأهلي كابيتال ” تفتح باب التسجيل في برنامج الخريجين

عادل الحربي (صدى):

فتحت شركة الأهلي كابيتال، باب التسجيل في ” برنامج الخريجين “، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب الخريجين المتميزين لتدريبهم وتعريفهم بأعمال الأهلي كابيتال والأسس المالية الأساسية مع خلال مزيج من أنشطة التعلم الإلكتروني والفصول الدراسية والأنشطة أثناء العمل.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يستمر (أكثر من سنة واحدة) في المدن الرئيسية، خاصة جدة والرياض، لافته إلى أنه في نهاية البرنامج سيتم تقييم الأداء العام ومنح شهادة اجتياز وتأهيلهم لوظائف وأدوار محددة.

وجاء ذلك في المسارات التالية:

– المحاسبة

– المالية

– الاستثمار

– إدارة المحافظ

– إدارة الأصول

– إدارة أموال الثروات

– العقارات الدولية

– إدارة المخاطر

– الإقتصاد

– أي تخصص في مجال صناعة الإستثمار

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط في موعد أقصاه الثلاثاء 1439/11/18هـ (الموافق 2018/7/31م)، لافته إلى أنه لمزيد من التفاصيل والمعلومات عبر الرابط التالي https://ldd.tbe.taleo.net/ldd03/ats/careers/requisition.jsp?org=NCB&cws=1&rid=285