بدء دمج المدارس قليلة العدد اعتبارا من العام الدراسي المقبل

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، بدء دمج المدارس قليلة العدد من الطلاب والطالبات إلى أقرب مدرسة مماثلة، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 1439/ 1440.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرصها وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس قليلة العدد والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

بدأت وزارة التعليم في دمج المدارس قليلة العدد من الطلاب والطالبات، إلى أقرب مدرسة مماثلة، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 1439/ 1440.

كما جاء ذلك بناءً على نتائج تقارير ” لجنة ضم المدارس “، بتطبيق المرحلة الرابعة من خطة التدرج في ضم المدارس قليلة العدد.