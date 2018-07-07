بالفيديو.. تحرش عامل في مدينة ملاهي شهيرة بطفل وفتاة بجدة

نايف السالم(صدى):

تزداد حدة محاولات التحرش خاصة بالأطفال بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لتصبح ظاهرة سيئة وخطيرة تحيط بالمجتمع والطفل والمرأة، وذلك في ظل تشديد عقوبة المتحرشين واستمرار ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد حادثة ” الطمبق ” المتحرش بالأطفال، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثناء محاولة تحرش أحد العاملين في مدينة ملاهي شهيرة بأحد مولات جدة بطفل وفتاة.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة محاولة العامل لاستدراج الطفل وإغلاق الباب عليه للتحرش به، وعندما اقتربت فتاة باتجاه الباب لاحقها العامل لكنها لاذت بالفرار.

وأوضح مستخدمو مواقع التواصل أن الحادثة وقعت في إحدى مدن الملاهي الشهيرة، مطالبين بملاحقة هذا العامل ومحاسبته.

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