الإطاحة بقائد مركبة بدون لوحات بعد اقتحامه نقطة تفتيش على طريق الكر بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على قائد مركبة مسرعة تسير بدون لوحات ومظللة بالكامل، بعد اقتحام نقطة تفتيش الخواجات على طريق الكر باتجاه مكة المكرمة.

وكانت الجهات الأمنية اشتبهت مساء أمس، بمركبة تسير بدون لوحات ومظللة بالكامل وتسير بسرعة عالية على طريق الكر باتجاه مكة المكرمة، وعند محاولة رجال الأمن استيقافها بالقرب من نقطة تفتيش الخواجات أكمل مساره وحاول تجاوز النقطة بسرعة عالية.

وحاول رجال الأمن التصدي له مصدرين نداءات عدة مرات بمكبرات الصوت إلا أنه فضل اقتحام نقطة التفتيش، ما دفع رجال الأمن للتعامل بما تقتضيه الحالة، حيث تم إطلاق النار على المركبة لتصيب إحدى الرصاصات أحدهم مما أدى إلى وفاته مما أجبر قائد المركبة على الاستسلام والتوقف على الفور.

وما زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص، دون وجود أي تفاصيل آخرى عن القضية وقائد المركبة وصديقه المتوفي.