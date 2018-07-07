السجن 7 سنوات لمحتالين سوري وأردني خدعا مستثمر سعودي بدبي

علي القحطاني (صدى):

أصدرت محكمة دبي الجنائية، قرارًا بسجن محتالين من الجنسية السورية والأردنية؛ خدعا مستثمرًا سعوديًا كما سرقا مبلغ 7 ملايين درهم منه عقب عقد صفقة سيارات وهمية.

وقررت المحكمة سجن المتهم السوري لمدة عامان، والأردني لمدة 5 أعوام، وترحيلهما بعد انتهاء فترة محكوميتهما، وذلك بعدما تمكنت شرطة دبي من تحديد موقع المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

وكان عرض محتالات 37 و43 عامًا، أسطول سيارات على المستثمر وبيعها عليه بسعر تنافسي، بعد تزوير عدد من الوثائق والمستندات وعرضها عليه، حيث حصلا منه على مبالغ 50 سيارة وعرضا عليه أوراقًا جمركية مزورة.

كما وعدا المستثمر السعودي بأن يتم إنهاء كافة الإجراءات خلال أسبوع واحد وتسليمه السيارات، على أن يتم البيع عليه بعد هذه الصفقة 450 سيارة أخرى بأسعار تنافسية.

وبعد حصول المتهمين على الأموال اختفيا ولم يعد يردان على اتصالات المستثمر ” الضحية “، الذي قام بدوره بالاتصال على شرطة دبي وتقدم ببلاغ مدعوم بكافة الوثائق المزورة.