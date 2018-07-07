ضبط مواطن سلب شاحنة من سائقها بالقوة في الأفلاج

عادل الحربي(صدى):

نجح رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج في ضبط مواطن ثلاثيني سلب شاحنة أسيوي وغير مسار وجهته.

وفي التفاصيل، توقف قائد شاحنة من نوع قلاب بطريق الخرج لمواطن في العقد الثالث من عمره كان مترجلاً على قارعة الطريق ومعه كيس يحمله، وبعد السير مسافة قصيرة طلب الثلاثيني من قائد الشاحنة تغيير مسار وجهته إلى الجنوب، وتولى الثلاثيني القيادة بالقوة وسار في الاتجاه الذي يرغب به.

ولجأ القائد الأسيوي إلى رمي نفسه من الشاحنة ؛ ليستنجد برجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج.

وبمتابعة الشاحنة نجحت دوريات مركز الضبط الأمني بأمن الطرق في تضييق الخناق على قائدها وتوقيفه بالقوة الجبرية والقبض عليه .

وعثر بحوزته على 6 قوارير مسكر ” عرق ” وتبين أنه في حالة غير طبيعية، وتم تسليمه للجهات المعنية.