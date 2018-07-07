شرطة مكة توضح تفاصيل ضبط مواطن أتلف ” ساهر “

مكة المكرمة(صدى):

كشفت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، تفاصيل القبض على أحد المواطنين الذي قام بإتلاف أجهزة الرصد الألي للسرعة ” ساهر ” .

وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتعمد إتلاف أجهزة الرصد الآلي للسرعة بأحد التقاطعات بجده فقد أسفرت التحريات الجنائية عن تحديد هوية المتهم .

وأشار إلى أن المتهم مواطن في العقد الرابع من عمره تم القبض عليه وضبط الأدوات المستخدمة في جريمته وإيقافه لاستكمال الإجراءات.

ولفت إلى أنه تم إخضاعه للفحص الطبي لما بدى عليه من أعراض مرضية وإحالة القضية للنيابة.

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