شرطة مكة توضح تفاصيل ضبط مواطن أتلف ” ساهر “
كشفت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، تفاصيل القبض على أحد المواطنين الذي قام بإتلاف أجهزة الرصد الألي للسرعة ” ساهر ” .
وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتعمد إتلاف أجهزة الرصد الآلي للسرعة بأحد التقاطعات بجده فقد أسفرت التحريات الجنائية عن تحديد هوية المتهم .
وأشار إلى أن المتهم مواطن في العقد الرابع من عمره تم القبض عليه وضبط الأدوات المستخدمة في جريمته وإيقافه لاستكمال الإجراءات.
ولفت إلى أنه تم إخضاعه للفحص الطبي لما بدى عليه من أعراض مرضية وإحالة القضية للنيابة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30548 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل من سوى له جريه ولا جاب العيد
رجع يتظاهر باالجنون والمرض النفسي🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50113 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادبوه حتى ينسى اسمه ,,
,, عقاباً له وردعاً لأمثاله ,,
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
يتلف جهازساهر الي يخدم الناس والله لوشاف الحوادث وفقد الاسرة لبعض ابنائهم انه مايتلف جهازساهرلكن دفعوه تكلفت الجهاز وتركيبه ويدفع غرامه ماليه لاتقل عن 10000الاف ريال وراح بعدها الكل يعرف ان هناك دفع فلوس افضل حل لان سجنه يعتبرخسارة ويصرف عليه ويتعلم من الي بالسجن اشياء لاتحمد عقباهافدفعوه غرامه ماليه عشرة الاف ريال وتكاليف الجهازوتركيبه ايضا