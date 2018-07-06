التعليم تدعو 149 مرشحاً للوظائف التعليمية للمطابقة يومي الاثنين والثلاثاء

واس(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن ترشيح 149 متقدماً للوظائف التعليمية, للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى, إما لعدم حضور المطابقة للمرشحين سابقاً، أو لعدم صحة معلومات المتقدم عند المطابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم حددت يومي الاثنين والثلاثاء 25-26 / 10 / 1439 ه موعداً للمطابقة، مبيناً أن ذلك يأتي إلحاقاً للدفعة الأولى التي أعلنتها وزارة التعليم في وقت سابق وضمت 4622 متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبذات الشروط التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, بالإضافة إلى كشف الدرجات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن على المرشحين إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على مؤهلات خارجية، وكذلك يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية, للحاصلين على الدبلوم التربوي ، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، ويتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة.

وفي ختام تصريحه, هنأ العصيمي المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.