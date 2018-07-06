كعادتها.. جماهير الهلال في مقدمة ” إدعم ناديك “

طلال الغامدي(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة ، أعداد الداعمين في مبادرة ادعم ناديك حتى يوم أمس الخميس.

واحتل الهلال كالعادة الصدارة في القائمة ، بينما احتل الاتحاد المركز الثاني ، وجاء النصر في المركز الثالث.

وجاء عدد المشتركين في الأندية المتبقية كالتالي: