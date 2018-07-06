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كعادتها.. جماهير الهلال في مقدمة ” إدعم ناديك “

كعادتها.. جماهير الهلال في مقدمة ” إدعم ناديك “
طلال الغامدي(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة ، أعداد الداعمين في مبادرة ادعم ناديك حتى يوم أمس الخميس.

واحتل الهلال كالعادة الصدارة في القائمة ، بينما احتل الاتحاد المركز الثاني ، وجاء النصر في المركز الثالث.

وجاء عدد المشتركين في الأندية المتبقية كالتالي:


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 1 ساعة

جماهير كبيرة وعريقة

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة

المركز الاول المفروض الاتحاد وليس الهلال متفوق الهلال بأعداد الداعمين ابو ريال فقط وهذه ماتعتبر ك شي

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه والله السنافر نكته حتى في تفوق الداعمين يبون يكونوا بالمركز الاول على حساب الأتحاد

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 56 دقيقة

*هلكتهم وزلزلتهم وخليتهم يونو يا زعيم 💙 لله درك تثبت يومآ بعد يوم بأنة الرقم الصعب والثابت والبقية متحركون!! قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه…🤐 الهلال الأبرز والأغلى بسبب شعبيتة الجارفة أبى من أبى وشاء من شاء والحقيقة لا تحجب بغربال والقادم مع المدرب العملاق حيكون غير مثل موج البحر غير..اعضاء شرف محبين وداعمين للأزرق وللهلال انه الزعيم يااا سااااده*

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