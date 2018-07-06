بالفيديو.. بعد أن صعقوا البرازيل.. نجوم بلجيكا يواسون نيمار

ماجد محمد(صدى):

فاجأ المنتخب البلجيكي الجميع في المونديال بعد أن صعق البرازيل بثنائية أطاحت به من البطولة.

ورصدت عدسات المصورين لقطات مؤثرة و إنسانية للاعبين بالمنتخب البلجيكي ، حيث قام كلا من كومباني وهازارد بالذهاب إلى نجم البرازيل نيمار دا سيلفا ومواساته بعد الخروج من كأس العالم .

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي كان مرشحًا بقوة لاقتناص لقب المونديال، ولكن قلب المنتخب البلجيكي كافة الحسابات بعد الإطاحة بأحد المنتخبات الكبرى.