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بالفيديو.. بعد أن صعقوا البرازيل.. نجوم بلجيكا يواسون نيمار

بالفيديو.. بعد أن صعقوا البرازيل.. نجوم بلجيكا يواسون نيمار
ماجد محمد(صدى):

فاجأ المنتخب البلجيكي الجميع في المونديال بعد أن صعق البرازيل بثنائية أطاحت به من البطولة.

ورصدت عدسات المصورين لقطات مؤثرة و إنسانية للاعبين بالمنتخب البلجيكي ، حيث قام كلا من كومباني وهازارد بالذهاب إلى نجم البرازيل نيمار دا سيلفا ومواساته بعد الخروج من كأس العالم .

يجدر الإشارة إلى أن المنتخب البرازيلي كان مرشحًا بقوة لاقتناص لقب المونديال، ولكن قلب المنتخب البلجيكي كافة الحسابات بعد الإطاحة بأحد المنتخبات الكبرى.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 46 دقيقة

ما تزعل يا نيمار

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